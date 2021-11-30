Глава «Нафтогаза Украины» Витренко: переговоры о транзите российского газа не ведутся

Киев, 30 ноября. Какие-либо переговоры о транзите российского газа на данный момент не ведутся. При этом на заключение нового соглашения нет «даже намека», заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Ветренко.

По его словам, Украина лишь ведет обсуждения с Германией и Соединенными Штатами. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения», — сообщил глава «Нафтогаза».

Витренко также добавил, что участие Киева в процессе сертификации «Северного потока — 2» не приносит никаких результатов. По его словам, Украина не может остановить процедуру, так как у нее нет права вето. Он отметил, что страна намерена оспорить финальную сертификацию газопровода в суде. Случится это в том случае, если Киев увидит какие-либо несоответствия европейскому законодательству.

Лондон тем временем отказался от санкций против «СП-2». В стране отметили, что хотят показать Украине важность энергонезависимости.