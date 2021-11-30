Экономист Юшков: Киев и Берлин захотели компенсировать «СП-2» украинским транзитом

Москва, 30 ноября. Украина и Германия пытаются решить собственные проблемы за счет России не самыми оригинальными средствами. Такое заявление сделал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Украинский посол в ФРГ Анка Фельдхузен поддержала предложение Киева о дополнительном транзите через газотранспортную систему страны 55 млрд кубометров российского газа. Дипломат назвала эту инициативу «хорошей идеей». Однако предложение не будет выгодно для российского «Газпрома».

«Задержка запуска "Северного потока — 2" теперь является проблемой не "Газпрома", а европейских потребителей. Из-за этого в ФРГ начали говорить о специальных условиях по прокачке газа через Украину», — передает слова Юшкова «Экономика сегодня».

Российская компания не нуждается в помощи с поставками газа в ЕС. Кроме того, она не собирается бронировать на Украине сверхплановые транзитные объемы. Именно по этой причине предложение не будет принято.

Недавно немецкая газета Handelsblatt сделала прогноз относительно запуска «Северного потока — 2». По словам журналистов, при некоторых обстоятельствах, это может произойти до завершения процесса сертификации.