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Десять человек погибли в Перу при падении микроавтобуса с обрыва

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 08:29
Происшествия
Десять человек погибли в Перу при падении микроавтобуса с обрыва
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Лима, 30 ноября. Микроавтобус п пассажирами сорвался с обрыва в северо-западной части Перу. Жертвами аварии стали не менее десяти человек. Об этом сообщила радиостанция RPP со ссылкой на информацию экстренных служб.

По данным источника, транспортное средство сорвалось с высоты 300 метров. Помимо погибших, есть также и пострадавшие, которые были экстренно госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.

Пассажирский микроавтобус следовал из населенного пункта Чачапояс в город Мойобамба. Место происшествия оцеплено. Правоохранители проводят проверку для выяснения всех причин и обстоятельств трагедии.

Недавно смертельная авария произошла в Ленинском районе Саратова. Водитель легкового автомобиля столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего погиб сотрудник медицинской бригады.

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микроавтобус авария перу обрыв чачапояс мойобамба
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