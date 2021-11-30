Десять человек погибли в Перу при падении микроавтобуса с обрыва

Лима, 30 ноября. Микроавтобус п пассажирами сорвался с обрыва в северо-западной части Перу. Жертвами аварии стали не менее десяти человек. Об этом сообщила радиостанция RPP со ссылкой на информацию экстренных служб.

По данным источника, транспортное средство сорвалось с высоты 300 метров. Помимо погибших, есть также и пострадавшие, которые были экстренно госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.

Пассажирский микроавтобус следовал из населенного пункта Чачапояс в город Мойобамба. Место происшествия оцеплено. Правоохранители проводят проверку для выяснения всех причин и обстоятельств трагедии.

Недавно смертельная авария произошла в Ленинском районе Саратова. Водитель легкового автомобиля столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего погиб сотрудник медицинской бригады.