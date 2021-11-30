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Новый «Панцирь-С1М» способен уничтожать любые беспилотники

Армия
Новый «Панцирь-С1М» способен уничтожать любые беспилотники
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 30 ноября. Улучшенный ЗПРК «Панцирь-С1М» может эффективно бороться с любыми ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Специалист объяснил, что таких показателей удалось достичь благодаря проведенной модернизации зенитного пушечно-ракетного комплекса. Оздоев сообщает о возможности «Панциря-С1М» сбить любой БПЛА из ныне существующих.

«В результате модернизации возможности "Панциря" по противодействию всем типам беспилотников были значительно улучшены. В частности, комплекс способен эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных БЛА, состоящих на вооружении», — заявил Оздоев.

Недавно замглавы холдинга «Высокоточные комплексы» (часть Ростеха) Сергей Михайлов заявил, что новые «Панцири-С1М» станут ключевым элементом в системе борьбы с беспилотниками. Специалист также отметил высокие показатели экономичности разработки.

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