Новый «Панцирь-С1М» способен уничтожать любые беспилотники

Москва, 30 ноября. Улучшенный ЗПРК «Панцирь-С1М» может эффективно бороться с любыми ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Специалист объяснил, что таких показателей удалось достичь благодаря проведенной модернизации зенитного пушечно-ракетного комплекса. Оздоев сообщает о возможности «Панциря-С1М» сбить любой БПЛА из ныне существующих.

«В результате модернизации возможности "Панциря" по противодействию всем типам беспилотников были значительно улучшены. В частности, комплекс способен эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных БЛА, состоящих на вооружении», — заявил Оздоев.

Недавно замглавы холдинга «Высокоточные комплексы» (часть Ростеха) Сергей Михайлов заявил, что новые «Панцири-С1М» станут ключевым элементом в системе борьбы с беспилотниками. Специалист также отметил высокие показатели экономичности разработки.