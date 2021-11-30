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Глава Кузбасса Цивилев начал проводить встречи с семьями погибших на шахте «Листвяжная»

Происшествия
Глава Кузбасса Цивилев начал проводить встречи с семьями погибших на шахте «Листвяжная»
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Кемерово, 30 ноября. Погибшими на шахте «Листвяжная» числится 51 человек. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проведет индивидуальные встречи с родственниками умерших горняков.

Задымление на шахте «Листвяжная» в Белово произошло утром 25 ноября. Под землей находились 285 человек, большую часть из которых удалось вывести на поверхность. За остальными отправились горноспасатели. Причиной трагедии, по предварительным данным, называют взрыв метана.

«Сергей Цивилев начал встречи с родственниками погибших шахтеров "Листвяжной". Губернатор проведет индивидуальную встречу с каждой семьей. Встречи будут проходить на регулярной основе на шахте, а после подъема всех тел – в администрации Белова», — говорится в Telegram-канале главы Кузбасса.

Согласно последней информации, минимум 96 человек пострадали при аварии на шахте «Листвяжная». Из них 43 человека являются горноспасателями, которые принимали участие в поисково-спасательных мероприятиях.

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кузбасс шахта листвяжная
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