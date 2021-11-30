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Члены Республиканской партии в США блокировали одобрение военного бюджета из-за России

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 08:52
Политика
Члены Республиканской партии в США блокировали одобрение военного бюджета из-за России
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 30 ноября. Сенаторы от Республиканской партии ветировали оборонный бюджет Соединенных Штатов из-за «российской угрозы». Об этом стало известно из трансляции на портале госоргана.

Для принятия решения необходимо было набрать 60 голосов из 100, а проголосовало за бюджет всего 45 законодателей. Республиканцы потребовали от своих коллег внести в законопроект «российскую угрозу».

В частности сенаторы от Республиканской партии настаивали о включении в бюджет ограничительных мер против Российской Федерации, в том числе против трубопровода «Северный поток — 2». Всего документ предусматривает выделение 770 млрд долларов на оборонную промышленность страны.

Недавно банковский комитет Сената Конгресса США открыл слушания по поводу возможного назначения 55-летней уроженки СССР Сауле Омаровой на пост главы управления валютного контроля Минфина Соединенных Штатов. Представители Республиканской партии в ходе заседания пытались обвинить кандидатку в приверженности коммунизму.

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сша бюджет сенат
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