Осквернившему стенд ветерана ВОВ в Москве блогеру выдвинули обвинения

Москва, 30 ноября. Следствие по делу 19-летнего блогера, который осквернил стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны в Москве, закончилось. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Житель Подмосковья справил нужду на стенд с фотографией ветерана ВОВ Анатолия Фролова 25 ноября. Соответствующую видеозапись обвиняемый опубликовал в интернете. После этого 19-летнего блогера арестовали.

«В прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Московской области, обвиняемого по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично")», — сообщили в прокуратуре.

Предварительно судебная коллегия поместила обвиняемого под арест на два месяца. Помочившемуся на стенд с фото ветерана ВОВ Анатолия Фролова грозит до пяти лет заключения в тюрьме.