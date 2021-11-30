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Осквернившему стенд ветерана ВОВ в Москве блогеру выдвинули обвинения

Происшествия
Осквернившему стенд ветерана ВОВ в Москве блогеру выдвинули обвинения
mvd.ru

Москва, 30 ноября. Следствие по делу 19-летнего блогера, который осквернил стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны в Москве, закончилось. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Житель Подмосковья справил нужду на стенд с фотографией ветерана ВОВ Анатолия Фролова 25 ноября. Соответствующую видеозапись обвиняемый опубликовал в интернете. После этого 19-летнего блогера арестовали.

«В прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Московской области, обвиняемого по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично")», — сообщили в прокуратуре.

Предварительно судебная коллегия поместила обвиняемого под арест на два месяца. Помочившемуся на стенд с фото ветерана ВОВ Анатолия Фролова грозит до пяти лет заключения в тюрьме.

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