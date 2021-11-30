Количество пострадавших при ЧП на «Листвяжной» возросло до 96 человек

Белово, 30 ноября. Минимум 96 человек пострадали при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, из них 43 — горноспасатели, участвовавшие в поисково-спасательной операции. Соответствующие данные привели в медицинских службах.

Чрезвычайное происшествие на угольной шахте было зафиксировано утром 25 ноября. На «Листвяжной» произошло задымление, в результате чего под землей оказались 285 человек.

Большинство горняков удалось вызволить, за оставшимися отправились представители спасательных служб. Однако через некоторое время спасателей отозвали из-за угрозы взрыва.

«Всего пострадали 96 человек, в их числе 43 горноспасателя, которые продолжают обращаться за медицинской помощью», — следует из сообщения медицинских представителей.

По предварительной информации, авария могла произойти из-за взрыва метана. В результате ЧП погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.