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Количество пострадавших при ЧП на «Листвяжной» возросло до 96 человек

Происшествия
Количество пострадавших при ЧП на «Листвяжной» возросло до 96 человек
Global Look Press  /  Kemerovo Region Government

Белово, 30 ноября. Минимум 96 человек пострадали при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, из них 43 — горноспасатели, участвовавшие в поисково-спасательной операции. Соответствующие данные привели в медицинских службах.

Чрезвычайное происшествие на угольной шахте было зафиксировано утром 25 ноября. На «Листвяжной» произошло задымление, в результате чего под землей оказались 285 человек.

Большинство горняков удалось вызволить, за оставшимися отправились представители спасательных служб. Однако через некоторое время спасателей отозвали из-за угрозы взрыва.

«Всего пострадали 96 человек, в их числе 43 горноспасателя, которые продолжают обращаться за медицинской помощью», — следует из сообщения медицинских представителей.

По предварительной информации, авария могла произойти из-за взрыва метана. В результате ЧП погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

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мчс кузбасс кемеровская область шахта листвяжная
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