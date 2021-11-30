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Журналист Хабаров: Байден вконец «испортил воздух» в Европе своей политикой

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 08:02
Политика
Журналист Хабаров: Байден вконец «испортил воздух» в Европе своей политикой
instagram.com  /  @joebiden

Москва, 30 ноября. Президент США Джо Байден все сильнее разочаровывает европейских лидеров. Такое предположение высказал обозреватель РИА Новости Александр Хабаров.

Журналист отметил, что против 46-го президента Соединенных Штатов выступил французский истеблишмент. В частности бывший посол Франции в США Жерар Аро заявлял, что новый хозяин Белого дома оказался большим разочарованием для всей Европы, поскольку Байден продемонстрировал полное безразличие к проблемам ЕС.

Аро также упрекал Вашингтон в том, что он зациклен на противостоянии с Китаем, а после провального ухода американских войск из Афганистана в Брюсселе осознали важность создания собственного военного союза. Вдобавок в Еврокомиссии уже прозвучал призыв не обольщаться насчет союзника в лице США.

Вершиной недовольства ЕС стал климатический саммит. Хабаров напомнил, что в середине ноября британская газета Daily Mail опубликовала разгромную статью об американском лидере, который якобы буквально испортил воздух во время диалога с женой наследника королевского престола принца Чарльза, герцогиней Корнуолльской.

Западные журналисты не преминули указать на двойную комичность инцидента. Мало того, что унизительная сцена произошла в момент беседы с королевской особой, так еще и на фоне разговоров о снижении выбросов газа в атмосферу.

«Байден окончательно испортил воздух в Европе», — резюмировал Хабаров.

Последние месяцы рейтинг Байдена стал стремительно падать не только в Европе, но и в США. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что снижение популярности демократа объясняется двумя причинами.

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