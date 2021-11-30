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Барбадос вышел из состава Содружества наций и объявил себя республикой

Политика
Барбадос вышел из состава Содружества наций и объявил себя республикой
en.wikipedia.org  /  Regani

Бриджтаун, 30 ноября. Карибское государство Барбадос официально приняло решение о выходе из состава Содружества наций и установлении республиканской формы правления.

Бывший генерал-губернатор Сандра Мейсон принесла присягу и вступила в должность первого президента государства. Теперь объединение бывших доминионов Британской империи уменьшилось до 15 стран.

Независимость Барбадос обрел 55 лет назад, однако до сегодняшнего дня формальным правителем острова являлась королевская семья Великобритании. Мейсон будет главой государства, а фактически управлять страной продолжит премьер-министр страны Миа Моттли.

Ранее доцент по колониальной и постколониальной истории в Университете Саутгемптона Кристофер Прайор заявил, что выход Барбадоса из Содружества наций является ударом по наследию Британской империи. Специалист считает, что многие нации после смерти Елизаветы II встанут перед похожим выбором, что и карибская страна.

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великобритания независимость барбадос республика
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