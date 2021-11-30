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Председатель села Аянка на Камчатке сутки не выходит на связь после поездки в тундру

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 07:54
Происшествия
Председатель села Аянка на Камчатке сутки не выходит на связь после поездки в тундру
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 30 ноября. Глава села Аянка на Камчатке Людмила Новицкая пропала в тундре на севере края. Связь с женщиной отсутствует уже более суток.

Источник ТАСС в администрации Пенжинского района подтвердил эту информацию и заявил, что организована поисковая операция. Однако она осложняется погодными условиями.

«Людмила Новицкая с водителем на снегоходе выехали из села Каменского, заехав по пути в поселок Оклан. 29 ноября, в районе 09:00, они выдвинулись по направлению к Аянке. До пункта назначения они так и не добрались», — сообщили в администрации.

Село Аянка расположено в Пенжинском районе на севере Камчатского края. Населенный пункт находится в 1,5 тыс. километрах от столицы региона, в нем проживает 260 человек.

Недавно на Кубани пропала двенадцатилетняя девочка. Пропавшего ребенка ищут спасатели и волонтеры из отряда «Лиза Алерт».

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