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Ольга Бузова вернулась в больницу из-за проблем с травмированной рукой

Шоу-бизнес
Ольга Бузова вернулась в больницу из-за проблем с травмированной рукой
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 30 ноября. Певица Ольга Бузова потянула руку во время переезда, из-за чего ее конечность начала атрофироваться. Сначала артистка решила лечиться дома, однако в итоге обратилась в больницу.

Медики пришли к выводу, что 35-летней Бузовой требуется госпитализация. По прогнозам врачей, на лечение и реабилитацию артистки уйдет несколько месяцев. Но уже через пару дней певица покинула медицинское учреждение, так как ей нужно было вернуться к рабочему графику.

Бузова является наставницей на проекте «X-фактор», съемки которого проходят в Белоруссии. Врачи уговаривали артистку остаться в больнице, но она все равно решила отправиться в Минск. Накануне певица сообщила подписчикам в социальной сети Instagram, что все же возвращается под наблюдение медиков.

«Не теряйте меня. Продолжаю лечение руки в больнице», — отметила звезда.

По словам Бузовой, она выйдет на связь с поклонниками не раньше субботы. Свое длительное отсутствие артистка объяснила тем, что не хочет надоедать подписчикам фотографиями и видео с процедур.

Отец Бузовой недавно отпраздновал свой день рождения. В честь этого события певица прервала свое лечение в больнице, чтобы подготовить сюрприз для родственника.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова вернулась в больницу из-за проблем с травмированной рукой
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