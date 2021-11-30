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Девушка на «Тойоте» протаранила УАЗ лесников в Улан-Удэ

Происшествия
Девушка на «Тойоте» протаранила УАЗ лесников в Улан-Удэ
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Улан-Удэ, 30 ноября. Автомобилистка на «Тойоте Спринтер» столкнулась с УАЗом лесников в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ. По предварительным данным УГИБДД по Бурятии, в результате ДТП пострадали четыре человека.

После аварии оба водителя были доставлены в медучреждение для оказания помощи. В больницу также попали два пассажира УАЗа.

«По предварительным данным, 43-летняя женщина-водитель автомобиля "Тойота Спринтер" при выезде на федеральную автодорогу совершила столкновение с автомобилем УАЗ под управлением водителя 1955 года рождения», — следует из сообщения правоохранителей.

Все обстоятельства и детали автоаварии выясняются. Правовая оценка участникам ДТП будет дана позже.

В тот же день в Заиграевском районе Бурятии пенсионер на ВАЗе сбил восьмилетнюю девочку. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу с травмами.

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