Частный дом с людьми внутри взорвался в подмосковных Люберцах

Люберцы, 30 ноября. Взрыв прогремел в частном жилом доме в Люберцах Московской области. Спасателям удалось спасти из обрушенной части строения девочку 2013 года рождения, сообщили в региональном главке МЧС.

После взрыва и частичного обрушения здания пожара не последовало. Спасенная девочка была передана врачам. Двое взрослых и еще один ребенок смогли самостоятельно покинуть дом до приезда оперслужб.

«В 04.48 вторника в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, деревня Торбеево, дом 22», — следует из сообщения.

Несколькими днями ранее на Николоямской улице в Москве загорелся рейсовый автобус. В Сеть попали кадры с места пожара.