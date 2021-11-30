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Частный дом с людьми внутри взорвался в подмосковных Люберцах
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Частный дом с людьми внутри взорвался в подмосковных Люберцах

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 07:33
Происшествия
Частный дом с людьми внутри взорвался в подмосковных Люберцах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Люберцы, 30 ноября. Взрыв прогремел в частном жилом доме в Люберцах Московской области. Спасателям удалось спасти из обрушенной части строения девочку 2013 года рождения, сообщили в региональном главке МЧС.

После взрыва и частичного обрушения здания пожара не последовало. Спасенная девочка была передана врачам. Двое взрослых и еще один ребенок смогли самостоятельно покинуть дом до приезда оперслужб.

«В 04.48 вторника в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, деревня Торбеево, дом 22», — следует из сообщения.

Несколькими днями ранее на Николоямской улице в Москве загорелся рейсовый автобус. В Сеть попали кадры с места пожара.

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