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Водитель скорой помощи погиб в результате ночного ДТП в Саратове

Происшествия
Водитель скорой помощи погиб в результате ночного ДТП в Саратове
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Саратов, 30 ноября. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Ленинском районе Саратова. Подробности аварии сообщили в пресс-центре областного управления ГИБДД.

Трагедия произошла в 23:00 понедельника на территории поселка Елшанка. Предварительно установлено, что 20-летний водитель Kia Cerato нарушил безопасную дистанцию с впереди движущейся машиной, в результате чего столкнулся со скорой помощью. За рулем служебной машины находился 57-летний мужчина.

Удар оказался настолько сильным, что скорую помощь отбросило на встречную полосу. В итоге она столкнулась с иномаркой Volkswagen Polo под управлением 49-летнего водителя.

На месте происшествия погиб 57-летний водитель медицинской машины. Еще двое водителей и столько же фельдшеров доставлены в больницу с травмами.

Еще одно смертельное ДТП ранее произошло в Саратовской области. В результате столкновения BMW и «газели» погиб водитель иномарки и два его пассажира.

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