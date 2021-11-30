Один человек пострадал в массовом ДТП во Владикавказе

Владикавказ, 30 ноября. Водитель BMW потерял управление и стал виновником массового дорожно-транспортного происшествия в центре Владикавказа. Об этом сообщило местное управление МВД России.

Набрав высокую скорость водитель иномарки не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2112. От удара машину перевернуло и она врезалась в находившиеся неподалеку ВАЗ-21074 и ВАЗ-2114.

В результате происшествия один человек попал в больницу с травмами различной степени тяжести. Правоохранители ведут проверку по факту произошедшего.

Ранее похожий инцидент произошел на Московском шоссе во Владикавказе. Там случилось массовое ДТП с участием легковушки, грузового автомобиля и рейсового автобуса.