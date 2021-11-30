Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 08:20
08:09
Происшествия
Количество пострадавших при ЧП на «Листвяжной» возросло до 96 человек
08:04
Общество
Терапевт Звонков посоветовал не садиться за руль машины при малейшем повышении температуры
08:02
Политика
Журналист Хабаров: Байден вконец «испортил воздух» в Европе своей политикой
08:01
Общество
Скончалась 19-летняя чемпионка Европы по тхэквондо из Перми
08:00
Шоу-бизнес
Меня называли «монстром»: Лана Принц рассказала, как стала моделью мирового уровня
07:59
Политика
Барбадос вышел из состава Содружества наций и объявил себя республикой
07:54
Происшествия
Председатель села Аянка на Камчатке сутки не выходит на связь после поездки в тундру
07:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вернулась в больницу из-за проблем с травмированной рукой
07:46
Происшествия
Девушка на «Тойоте» протаранила УАЗ лесников в Улан-Удэ
07:33
Происшествия
Частный дом с людьми внутри взорвался в подмосковных Люберцах
Все новости

Один человек пострадал в массовом ДТП во Владикавказе

Происшествия
Один человек пострадал в массовом ДТП во Владикавказе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владикавказ, 30 ноября. Водитель BMW потерял управление и стал виновником массового дорожно-транспортного происшествия в центре Владикавказа. Об этом сообщило местное управление МВД России.

Набрав высокую скорость водитель иномарки не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2112. От удара машину перевернуло и она врезалась в находившиеся неподалеку ВАЗ-21074 и ВАЗ-2114.

В результате происшествия один человек попал в больницу с травмами различной степени тяжести. Правоохранители ведут проверку по факту произошедшего.

Ранее похожий инцидент произошел на Московском шоссе во Владикавказе. Там случилось массовое ДТП с участием легковушки, грузового автомобиля и рейсового автобуса.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Один человек пострадал в массовом ДТП во Владикавказе
дтп авария bmw владикавказ
Комментировать