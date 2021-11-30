Военный эксперт Коротченко объяснил нападки Запада на Россию безысходностью

Москва, 30 ноября. Коллективный Запад никак не может принять тот факт, что Россию невозможно «расшатать» изнутри. Поэтому они тиражируют слухи о скором «нападении» Москвы на Киев. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Аналитик в эфире телеканала «Россия-1» подчеркнул, что РФ давно стала другой страной, которая укрепилась в сфере внутренней безопасности и политической системы. Благодаря этому развитию все попытки «западных кротов» дестабилизировать государство пресекались моментально, отметил Коротченко.

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, коалиция Запада и Украины развивает настоящую «истерию», распространяя мифы об «агрессии» России. Сейчас противникам Москвы не остается ничего больше, кроме как придумывать «страшилки». Однако, продолжил эксперт, никакие инструменты Запада не сработают.

«Наша устойчивость политической системы обеспечивает нам возможность маневра и на политическом, и на экономическом направлении. Россия сегодня сильна, едина и сплочена как никогда», — заявил Коротченко.

Ранее нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин заявил, что вся страна уже устала от бесконечных заявлений киевских властей о «нападающей» России. Кроме того, уверен депутат, политика Киева сильно разозлила украинцев, которым приходиться жить в условиях неразрешенных экономических и социальных проблем.