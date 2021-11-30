Долги по зарплате на Украине выросли на 50% с начала 2021 года

Киев, 30 ноября. Задолженности по заработной плате на Украине с начала текущего года выросли на 1,3 миллиарда гривен. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно информации органа, по состоянию на 1 ноября 2021 года работодатели задолжали своим сотрудникам порядка 4 миллиарда гривен. В переводе на российские рубли эта сумма составляет 11 миллиардов.

В основном проблемы с зарплатой испытывают работники промышленных предприятий на Украине. Хуже всего ситуация обстоит в Киеве. Там 13,6% граждан ожидают выплаты долгов. Похожая ситуация наблюдается в Харьковской и Днепропетровской областях.

Внутренний кризис в стране заставляет украинцев искать любую работу за рубежом. При этом большинство готовы работать на самых низких должностях, лишь бы уехать в Европу.