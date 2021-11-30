Кошка по кличке Луна решила пробраться в школу для воссоединения со своими хозяевами

Москва, 30 ноября. Кошка по кличке Луна настолько привязалась к своим хозяевам, что не хотела расставаться с ними ни на минуту. Она повсюду ходит за людьми, даже если они находятся вне дома.

Питомец появился в семье американки Хизер Льюис в 2019 году. С тех пор кошка и ее хозяева почти неразлучны. Соседи семьи признаются, что считают очень трогательными их прогулки с животным.

В этом году сын и дочь Льюис вернулись к школьным занятиям. Первое время кошка провожала и встречала детей из школы, но однажды питомец решил пойти на более радикальные меры, пишет «Ридус».

В один из дней Луна не вернулась с утренней прогулки, поскольку на протяжении нескольких часов пыталась пробраться в школу. Льюис узнала об этом от сотрудников учебного заведения, которые рассказали ей об инциденте по телефону.

«Когда мне позвонили из школы, я испугалась, подумав, что кто-то из моих детей ранен или болен. К счастью, они позвонили, чтобы сказать, что Луна пытается проникнуть в школу», — пояснила она.

Кот по кличке Мит ранее стал звездой соцсетей после забавного ролика с маской из TikTok. Одна из пользовательниц примерила на питомца образ тигра, который оказался слишком реалистичным.