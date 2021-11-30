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Сатановский назвал недопустимым поведение приглашенных в красные зоны антиваксеров

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 07:07
Общество
Сатановский назвал недопустимым поведение приглашенных в красные зоны антиваксеров
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 30 ноября. Знаменитые антипрививочники согласились посетить красные зоны по приглашению врачей. Однако их поведение в медучреждении оставляло желать лучшего, прокомментировал политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

В московской больнице имени О. И. Филатова антипрививочники отказались соблюдать правила безопасности, устроив скандал с врачами. Препятствовали они и сдаче экспресс-теста на коронавирус. Непослушание привело к тому, что в ссору вмешался главврач медучреждения Валерий Вечорко. Он прекратил «балаган», отказавшись впускать в красную зону всех, кто не соблюдал правила.

Евгений Сатановский назвал такое поведение противников вакцинации недопустимым. По его мнению, принятый дресс-код является не просто прихотью, а необходимостью, которая даже не должна обсуждаться.

«В коронавирус они не верят, врачам не верят, никакой защиты им не нужно и прививаться они не будут, что им не показывай и не рассказывай. Эксперимент проведен, врачам за него (и за все остальное тем более) большое спасибо, можно с этими экскурсиями заканчивать», — подчеркнул Сатановский.

Кроме того, отметил политолог, в данном случае проявляется культура человека и всего народа. Надевание халатов в больницах можно сравнить со снятием одежды в театрах и гардеробах — люди делают это, потому что так принято.

Прокомментировал визит антиваксеров в больницу и сам Вечерко. Он отметил, что с такими людьми построить диалог невозможно.

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