Разрушительный ураган в Крыму попал в объективы видеокамер

Симферополь, 30 ноября. Появились кадры «турецкого» шторма, обрушившегося на Крым. Из-за разгула стихии десятки тысяч жителей полуострова остались без электричества.

Работы по ликвидации последствий непогоды ведутся круглые сутки. К ним привлечены 69 бригад, в числе которых 238 специалистов и 75 единиц спецтехники.

«Мощность отключенных потребителей — 18,2 МВт. Максимально были обесточены порядка 56 тысяч человек», — сообщали в экстренных службах.

Накануне в Республике Крым объявили режим повышенной готовности из-за урагана, который ранее обрушился на Турцию. По вине разгула стихии в Стамбуле погибли уже несколько человек.