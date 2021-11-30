Звездный астролог Володина рассказала, что ждет пять знаков зодиака в декабре

Москва, 30 ноября. Последний месяц уходящего года станет особенным для некоторых представителей зодиакального круга. На чьи плечи в декабре упадут хлопоты и новые возможности, в своем Instagram рассказала звездный астролог Василиса Володина.

Для Овнов декабрь распахнет дверь в мир по-настоящему стратегических возможностей. Этому знаку зодиака будет легко ставить новые амбициозные цели. А первая половина месяца даст Овнам суперсилу — отстаивать свое мнение вопреки всему.

Тельцов ждут яркие, эмоциональные и захватывающие события. Однако все они будут весьма непростыми. Володина посоветовала представителям земной стихии не держаться за текущий момент, не бояться и сделать шаг вперед, навстречу мечтам.

С некоторыми сложностями в декабре столкнутся Близнецы. Их проблемы будут сосредоточены на личной жизни. Вероятнее всего, партнер Близнецов захочет новой жизни. Попытка воплотить задуманное своей второй половинки затянет третий знак зодиака в своеобразную зависимость. Однако уже во второй декаде месяца пары смогут найти выгодный компромисс.

В середине декабря неожиданные подарки судьбы получат Львы. Но до этого радостного момента Володина советует этому знаку зодиака поменьше болтать — не хвастаться и не впадать в одержимость от своих желаний.

Не очень позитивно сложиться последний месяц года у Дев. Эти представители зодиакального круга постоянно будут страдать от неполадок по хозяйству: то кран протечет, то пробки выбьет. Чтобы сократить неприятный период, Володина рекомендует Девам больше времени оставаться дома и сконцентрироваться на поиске подарков для близких людей.

Ранее астрологи рассказали, что для некоторых знаков зодиака новогодние праздники станут незабываемыми. По словам звездочетов, судьба пяти знаков зодиака измениться благодаря обретению новой любви.