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SuperJob: около 18 тысяч рублей планируют потратить россияне на празднование Нового года

Общество
SuperJob: около 18 тысяч рублей планируют потратить россияне на празднование Нового года
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 30 ноября. Среднестатистический россиянин рассчитывает потратить на Новый год порядка 18,5 тысячи рублей, не считая расходы на подарки. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Больше всего на Новый год планируют потратить жители Москвы и Санкт-Петербурга. Бюджет первых составляет 23,2 тысячи рублей, вторых — 20,4 тысячи рублей. Следом за ними идут жители Красноярска и Самары. Для них оптимальной суммой стали 19,3 тысячи рублей, передает RT.

Самыми экономными оказались волгоградцы. Они рассчитывают потратить не более 14,3 тысячи рублей. Похожие результаты у жителей Нижнего Новгорода (15,8 тысячи рублей) и Новосибирска (16,2 тысячи рублей).

Около 35% опрошенных признались, что заранее планируют расходы на новогодние праздники. Около 45% не задумывались об этом. При этом мужчины рассчитывают потратить больше, чем женщины: 20,3 тысячи и 16,4 тысячи рублей, соответственно.

Сервис SuperJob также выяснил, о каких подарках россияне мечтают больше всего. Большинство респондентов признались, что хотят лишь внимания и заботы.

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опрос траты новогодние праздники
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