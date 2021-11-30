Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 08:19
08:09
Происшествия
Количество пострадавших при ЧП на «Листвяжной» возросло до 96 человек
08:04
Общество
Терапевт Звонков посоветовал не садиться за руль машины при малейшем повышении температуры
08:02
Политика
Журналист Хабаров: Байден вконец «испортил воздух» в Европе своей политикой
08:01
Общество
Скончалась 19-летняя чемпионка Европы по тхэквондо из Перми
08:00
Шоу-бизнес
Меня называли «монстром»: Лана Принц рассказала, как стала моделью мирового уровня
07:59
Политика
Барбадос вышел из состава Содружества наций и объявил себя республикой
07:54
Происшествия
Председатель села Аянка на Камчатке сутки не выходит на связь после поездки в тундру
07:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вернулась в больницу из-за проблем с травмированной рукой
07:46
Происшествия
Девушка на «Тойоте» протаранила УАЗ лесников в Улан-Удэ
07:33
Происшествия
Частный дом с людьми внутри взорвался в подмосковных Люберцах
Все новости

Синоптики прогнозируют аномально теплое начало зимы в Уфе

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 06:54
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплое начало зимы в Уфе
pexels.com  /  Kaique Rocha

Уфа, 30 ноября. Первые числа декабря в Уфе обещают быть очень теплыми. Столбики термометров поднимутся до отметки пять градусов выше нуля.

Уже первого декабря воздух прогреется до четырех градусов. Вместо привычного снега будет идти дождь. Далее будет небольшое похолодание, однако к выходным температура вновь поднимется. В субботу 4 декабря в столице Башкирии ожидается пять градусов со знаком плюс.

На следующий день столбики термометров плавно опустятся к нулю. В начале следующей недели и вовсе похолодает до семи градусов мороза, сообщили синоптики.

Вообще эта зима в России обещает быть весьма переменчивой. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в течение трех зимних месяцев ожидается около десяти оттепелей, которые будут сменяться 20-градусными морозами.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Синоптики прогнозируют аномально теплое начало зимы в Уфе
уфа прогноз зима погода в уфе аномальное потепление
Комментировать