Синоптики прогнозируют аномально теплое начало зимы в Уфе

Уфа, 30 ноября. Первые числа декабря в Уфе обещают быть очень теплыми. Столбики термометров поднимутся до отметки пять градусов выше нуля.

Уже первого декабря воздух прогреется до четырех градусов. Вместо привычного снега будет идти дождь. Далее будет небольшое похолодание, однако к выходным температура вновь поднимется. В субботу 4 декабря в столице Башкирии ожидается пять градусов со знаком плюс.

На следующий день столбики термометров плавно опустятся к нулю. В начале следующей недели и вовсе похолодает до семи градусов мороза, сообщили синоптики.

Вообще эта зима в России обещает быть весьма переменчивой. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в течение трех зимних месяцев ожидается около десяти оттепелей, которые будут сменяться 20-градусными морозами.