Пенсионер на ВАЗе сбил восьмилетнюю девочку в Заиграевском районе Бурятии

Улан-Удэ, 30 ноября. Школьница получила травмы в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21074. Информацию об этом передает группа пропаганды управления ГИБДД по Республике Бурятия.

Инцидент произошел в минувший понедельник на территории Заиграевского района Бурятии. Предварительно установлено, что 69-летний водитель отечественной легковушки, двигаясь по Новоильинску, сбил девочку 2013-го года рождения. В результате аварии ребенок получил травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зафиксировано 446 случаев нарушения правил дорожного движения. Лишены прав и задержаны 14 водителей, севших за руль в нетрезвом виде.

ДТП с летальным исходом ранее произошло на трассе Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск. Водитель Toyota Camry Gracia не справился с управлением, что привело к гибели его 39-летней пассажирки.