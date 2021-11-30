Китайский пользователь Sina предостерег от трех действий после основного приема пищи

Пекин, 30 ноября. Плотный обед или ужин являются основными приемами пищи. Однако после них нельзя совершать некоторые ритуалы, считает китайский пользователь Sina.

Так, после основного приема пищи нельзя в качестве десерта употреблять фрукты. По словам юзера, они довольно калорийные и способны навредить здоровью. После попадания в кишечник первое или второе блюдо долго переваривается. Поэтому организму стоит дать на этот процесс время. Если съесть фрукт, то он вызовет застой пищи в желудке.

После еды также не стоит ослаблять ремень. Когда человек голоден, его живот «сдувается» и поясной ремень отлично подходит по размеру. После плотного обеда живот становится больше, и многие пытаются ослабить предмет одежды. Однако это способно привести к падению давления в брюшной полости и вызывать гастроптоз (опущение желудка).

Пользователь не советует после употребления пищи идти курить. Возможно, эта вредная привычка расслабляет, но может спровоцировать сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания.

Наконец, не рекомендуется идти в ванну или душ. В таком случае кровь сразу прильет к коже и из-за этого в желудочно-кишечном тракте образуется недостаточность кровоснабжения, что непременно отразится на пищеварительной функции.

Худеющие люди тоже должны придерживаться определенных правил. Так, отказ от частых приемов пищи является вредной привычкой, считают американские диетологи.