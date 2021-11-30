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Китайский пользователь Sina предостерег от трех действий после основного приема пищи

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 06:35
Общество
Китайский пользователь Sina предостерег от трех действий после основного приема пищи
pexels.com  /  Dorota Semla

Пекин, 30 ноября. Плотный обед или ужин являются основными приемами пищи. Однако после них нельзя совершать некоторые ритуалы, считает китайский пользователь Sina.

Так, после основного приема пищи нельзя в качестве десерта употреблять фрукты. По словам юзера, они довольно калорийные и способны навредить здоровью. После попадания в кишечник первое или второе блюдо долго переваривается. Поэтому организму стоит дать на этот процесс время. Если съесть фрукт, то он вызовет застой пищи в желудке.

После еды также не стоит ослаблять ремень. Когда человек голоден, его живот «сдувается» и поясной ремень отлично подходит по размеру. После плотного обеда живот становится больше, и многие пытаются ослабить предмет одежды. Однако это способно привести к падению давления в брюшной полости и вызывать гастроптоз (опущение желудка).

Пользователь не советует после употребления пищи идти курить. Возможно, эта вредная привычка расслабляет, но может спровоцировать сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания.

Наконец, не рекомендуется идти в ванну или душ. В таком случае кровь сразу прильет к коже и из-за этого в желудочно-кишечном тракте образуется недостаточность кровоснабжения, что непременно отразится на пищеварительной функции.

Худеющие люди тоже должны придерживаться определенных правил. Так, отказ от частых приемов пищи является вредной привычкой, считают американские диетологи.

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