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Читатели Die Zeit поглумились над Кулебой после заявлений о «российском вторжении»

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 06:25
Политика
Читатели Die Zeit поглумились над Кулебой после заявлений о «российском вторжении»
Global Look Press  /  John Macdougall/dpa

Берлин, 30 ноября. Немецкая газета Die Zei выпустила интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, где тот назвал перемещение российских войск в границах своего государства «подлинной угрозой» для западного мира.

По его словам, действия России являются деструктивными и направлены дестабилизацию Украины и всей Европы. В этом контексте он призвал Запад сплотиться и помочь стране в борьбе с «врагом». При этом Кулеба заявил, что украина является «частью европейского и евроатлантического сообщества», а членство в ЕС и НАТО является лишь вопросом времени.

Интервью Кулебы не осталось незамеченным. Читатели газеты высмеяли дипломата, решив, что это просто очередная попытка выманить у западных стран деньги и оружие.

«"Членство Украины в обоих альянсах — лишь вопрос времени". Он может с радостью в это верить. Но дело не только в мнении министра», – написал DasImperiumSchlagtZuruck.

«Редко читаю столько ерунды. Это, вероятно, многое объясняет о политиках на Украине», — отметил jsber.

Совсем недавно Кулеба уже делал похожее заявление. Тогда, по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии. Он призвал Париж и Берлин готовиться к военным сценариям на Украине с участием России.

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