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Правоохранители расследуют гибель работника в рыбомучной установке на Камчатке

Происшествия
Правоохранители расследуют гибель работника в рыбомучной установке на Камчатке
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Елизово, 30 ноября. Следственное управление возбудило уголовное дело по факту пренебрежения правилами безопасности на камчатском заводе, в результате чего в рыбомучной установке погиб один рабочий.

Следователи склонны предполагать, что заведующий производством одного из рыбных комбинатов поселка Нагорный (Елизовский район) не организовал безопасные условия переработки рыбопродукции. Нарушитель также не оградил посторонних от доступа в помещение, где производилась рыбная мука.

«В результате нарушения подозреваемым установленных законодательством правил, в утреннее время 29 ноября в помещение, где расположена рыбомучная установка, зашел 45-летний мужчина и погрузился в бункер с рыбным сырьем, где ему были причинены травмы не совместимые с жизнью», — передает ИА «Кам 24» слова старшего помощника руководителя следственного управления Елены Ильиной.

На данный момент устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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