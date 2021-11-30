Адвокат Жорин: наследство Градского может достаться его молодой жене и детям

Москва, 30 ноября. Композитор Александр Градский оставил после себя многомиллионное состояние в виде недвижимости и банковских счетов. Адвокат Сергей Жорин предположил, кому может достаться имущество артиста.

Жорин почти уверен, что Градский позаботился о вопросе раздела имущества после своей смерти. По мнению адвоката, композитор успел составить завещание, в котором расписал всех своих наследников.

С большой вероятностью в нем упомянута молодая жена артиста Марина Коташенко и совместные дети в лице семилетнего Ивана и трехлетнего Александра. Однако даже при отсутствии завещания в первую очередь имущество делится между детьми, супругами и родителями.

«Дети являются наследниками первой очереди, независимо от того, рождены они в зарегистрированном браке или в незарегистрированном, была ли это случайная беременность или желанная. Дети есть дети. Если речь идет о несовершеннолетних, от их имени выступает законный представитель, допустим, мама», — отметил Жорин в беседе с «МК».

Федеральное агентство новостей / vk.com / Марина Коташенко / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Градский ушел из жизни 28 ноября после перенесенного инсульта. В сентябре этого года артист перенес коронавирусную инфекцию. На момент смерти ему было 72 года.

Вдова композитора Марина Коташенко стала его женой всего за месяц до смерти артиста. Однако до этого пара состояла в незаконных отношениях на протяжении 17 лет.