Журналист Караулов рассказал о состоянии покойного Градского в последние дни его жизни

Москва, 30 ноября. Музыкант Александр Градский ушел из жизни в 72 года. В последние дни его состояние ухудшилось, но он продолжал работать, рассказал журналист Андрей Караулов.

Градский выполнял свои обязанности наставника проекта «Гoлoc» на Первом канале, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. По словам журналиста Караулова, музыкант не мог ходить, и его приходилось транспортировать буквально на носилках.

«Он уже не ходил, не хотел ходить. Операция на ноге была сделана замечательно, но Саша так и не встал на ноги. Во время съемок ему стало плохо. Это все после ковида. Он так и не смог похудеть, хотя надежда на это была», — поделился Караулов на своем YouTube-канале.

Смерть Александра Градского стала настоящим ударом для российского шоу-бизнеса. Музыкант до последнего оставался в кресле наставника «Гoлoса» и строил с коллегами дальнейшие планы по проекту.

Все наставники собрались в студии программы «Пусть говорят», посвященной покойному артисту. Многих волновало будущее шоу «Гoлoc». Певица Пелагея призналась, что не знает, как сложатся обстоятельства в плане проекта.