Прорицатель XIV века предсказал России положительные перемены в 2022 году

Москва, 30 ноября. Астролог Василий Немчин, которого называют русским предсказателем Нострадамусом, сделал прогноз на современность еще в XIV-XV веке. Его обнародовал российский астролог Павел Глоба.

Немчин прогнозировал, что в XXI году к власти в России придет сильный правитель. Предсказатель назвал его Великим Гончаром. Он будет править достаточно долгое время и к 2022 году выведет страну на путь процветания. По словам русского Нострадамуса, государство ждут невероятно положительные перемены.

Поклонники Глобы считают, что в действительности Немчин имел в виду российского лидера Владимира Путина. Совпадает и его время прихода на государственную должность и успехи России на международной арене, которые в последнее время видны все более явственно.

Астролог Павел Глоба часто в своих публикациях приводит отрывки из старинных текстов с предсказаниями Немчина, которые нашли в 1989 году. Последний стал автором прогнозов, сбывшихся в 1990-х годах.

Сам Нострадамус тоже оставил прогноз на 2022 год. Согласно предсказанию, Россия и Украина вновь сблизятся, а США начнут терять свое превосходство.

Предсказание легендарного французского астролога Нострадамуса на 2022 год расшифровали авторы Need Magazine. По прогнозу жившего в XVI веке алхимика, мир ждут глобальные перемены.