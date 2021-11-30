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Поклонники сериала «Кадетство» не узнали «постаревшего» Головина

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 06:08
Шоу-бизнес
Поклонники сериала «Кадетство» не узнали «постаревшего» Головина
instagram.com  /  @s.a.n.e.k13

Москва, 30 ноября. Российский актер Александр Головин многим запомнился по роли в сериале «Кадетство». Недавно артист решил сменить имидж и стал напоминать поклонникам французского кинозвезду Пьера Ришара.

Артист предстал перед поклонниками в новом образе, опубликовав фотографию в соцсетях. Александр Головин отрастил волосы и стал выглядеть немного старше. Усугубили ситуацию неудачное освещение и ракурс. Из-за этого на лице актера проглядываются глубокие морщины. Поклонники решили поделиться своим мнением в Instagram.

«Пьер Ришар — одно лицо», — отметили фолловеры.

«Ой, как изменился в сравнении с кадетом», — добавил другой пользователь соцсети.

Мнение по поводу нового имиджа у поклонников разделились. Некоторые назвали Головина «откровенно постаревшим», другие отметили его харизму. Большинство решили окунуться в воспоминания о сериале «Кадетство». В нем Александр Головин исполнил роль суворовца Максима Макарова. Позже он засветился в фильмах «Елки» и участвовал в «Папиных дочках».

Поклонники сериала «Кадетство» не узнали «постаревшего» Головина
Prt Scr instagram.com / @s.a.n.e.k13

Фурор после смены имиджа производят не только российские, но и западные знаменитости. Недавно приемный сын актрисы Анджелины Джоли Пакс появился на премьере Paper And Glue в новом образе. Юноша выбрал серые джинсы, кеды и клетчатую рубашку. Молодой человек решил избавиться от усов и отрастить волосы.

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Александр Головин актер имидж
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