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Смерти Гаркалина и Градского связали с самым длинным за пять веков затмением Луны

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 05:38
Общество
Смерти Гаркалина и Градского связали с самым длинным за пять веков затмением Луны
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Москва, 30 ноября. Последние дни ноября обернулись для российской культурной среды серьезными потерями. Из жизни ушли Валерий Гаркалин, Нина Русланова и Александр Градский, в чем астрологи и видят определенные закономерности.

Первым скончался советский и российский актер Валерий Гаркалин. Его смерть пришлась на 20 ноября. Следом за ним, 21 ноября, ушла актриса театра и кино Нина Русланова. И совсем недавно, 28 ноября, всех потрясла смерть композитора и певца Александра Градского.

Все несчастья, по словам астрологов, пришлись на таинственный коридор лунных затмений. Подобное явление природы стало самым длинным за последние пять веков. Помимо этого, Луна приобрела багровый оттенок, спровоцировав так называемую «кровавую пятницу», что и повлекло череду трагедий, передает BB.lv.

Как отметили астрологи, данный период характеризуется присутствием негативной энергии, чем повышает риск плохих событий. Для многих это затмение может закончиться печальными последствиями, в связи с чем астрологи призвали быть предельно внимательными. Продлится явление до 4 декабря.

Однако даже из затмения можно извлечь пользу. Астрологи предсказали удачную неделю некоторым знакам зодиака.

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Валерий Гаркалин лунное затмение астрология нина русланова александр градский
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