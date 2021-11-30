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Посол России в США Антонов обвинил Вашингтон в лицемерии из-за высылки дипломатов

Политика
Посол России в США Антонов обвинил Вашингтон в лицемерии из-за высылки дипломатов
twitter.com  /  @RussiaInUSA

Вашингтон, 30 ноября. Российский посол в США Анатолий Антонов обвинил американские власти в намеренном искажении фактов, касающихся отъезда дипломатов РФ из страны. Фактически, Белый дом выдворил дипмиссию России.

Официальный представитель Госдепа США Джалина Портер недавно сообщила, что Вашингтон намерен сохранить «больший паритет» путем ограничивания срока нахождения в стране дипломатов РФ до трех лет. При этом она указала, что аналогичный срок установило и Министерство иностранных дел России.

«В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», — указано в сообщении Антонова.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о готовности Москвы ответить на действия Вашингтона. Кроме того, дипломат призвал власти Соединенных Штатов не усугублять отношения с Россией.

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Анатолий Антонов посол россии дипломаты рф
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