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Сборная Польши осталась в недоумении от итогов «Золотого мяча»

Спорт
Сборная Польши осталась в недоумении от итогов «Золотого мяча»
fifa.com  /  сайт ФИФА

Варшава, 30 ноября. Национальная команда Польши в своем Twitter-аккаунте задалась вопросом, почему «Золотой мяч» получил Лионель Месси, а не Роберт Левандовски.

Итоги голосования объявлялись постепенно в течение всего дня. В пятерку лучших вошли Н"Голо Канте, Карим Бензема и Жоржиньо. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял в голосовании лишь шестое место.

«Почему?» — говорится в сообщении польской команды.

Однако Левандовски все же не ушел без награды с этого мероприятия. Польский голеадор получил приз лучшему нападающему года. Награда впервые вручается футболисту, которые забил наибольшее количество голов за календарный сезон.

Месси уже в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Со сборной Аргентины он впервые в карьере победил в Кубке Америки, став лучшим бомбардиром турнира с четырьмя забитыми мячами.

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футбол Лионель Месси Роберт Левандовски золотой мяч сборная польши
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