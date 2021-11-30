Кот решил навести «порядок» на полу и до слез рассмешил пользователей Instagram

Москва, 30 ноября. Некоторые домашние любимцы способны удивить хозяев своих поведением. Видеоролик, где кот наводит «порядок», развеселил своих владельцев и пользователей Instagram.

Кот явно решил продемонстрировать свое представление о порядке в квартире. И, вероятно, некоторые вещи не должны лежать аккуратно. Пушистого смутил коврик, который повстречался на его пути. Не задумываясь, мурлыка скомкал его, а затем продолжил идти по своим делам.

«Десять раз уже пересмотрела это видео, но все равно ржу», — цитирует пользователя соцсети «Ридус».

«Когда ты суетолог по жизни», — отметил другой юзер Instagram.

«Пхаха, я просто ору с этого кота», — рассмеялся в комментариях еще один пользователь.

Еще один кот удивил соседку своим внезапным появлением в ее комнате. Откуда он пришел, и как попал к ней, неизвестно. Но герой видеоролика привел в восторг пользователей TikTok. По их мнению, теперь помещение принадлежит пушистому незнакомцу.