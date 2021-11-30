Мать выброшенного на мусорку младенца в Чите нашлась спустя год поисков

Чита, 30 ноября. Читинские правоохранители установили личность женщины, которая год назад выбросила в мусорный бак своего новорожденного ребенка.

Тело младенца было найдено в контейнере с отходами в декабре прошлого года. Его нашел дворник во дворе жилого дома, расположенного по улице Усуглинской. В этот же день правоохранители инициировали поиски матери погибшего малыша, возбудили уголовное дело по статье ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

В рамках расследования с помощью экспертизы проверили биологические материалы 1,5 тысячи женщин, проживающих в близлежащих домах. Установить личность подозреваемой удалось лишь спустя год. Ею оказалась 28-летняя читинка, семья которой ранее не состояла на профилактических учетах.

В Калининграде сотрудник полиции спас жизнь новорожденному ребенку. Он сумел отыскать женщину, которая родила в состоянии алкогольного опьянения, после чего упаковала младенца в пакет.