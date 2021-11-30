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Сновидения в ночь на Григория Чудотворца могут предсказать будущее

Общество
Сновидения в ночь на Григория Чудотворца могут предсказать будущее
pxhere.com

Москва, 30 ноября. В последний день ноября православная церковь вспоминает Григория Чудотворца. По преданиям, сны в ночь на 30 ноября являются вещими.

Православные верующие старались этой ночью особенно точно запомнить все детали сновидений. Они верили, что во сне в ночь на Григория Чудотворца можно увидеть будущее.

В этот день люди верили и в другие приметы. Так, православные избегали общения со знакомыми, которые имеют дурной глаз. Также под запретом была примерка чужих обручальных колец. Эти два действия, считалось, приносят несчастье.

Кроме того, по погоде в этот день судили, какой будет зима. Время до полудня считалось первой половиной зимы, а после — второй. Если утром улицы запорошило снегом, то стоит ждать много осадков в декабре и первой половине января. А если после обеда из-за туч проглянуло солнце, то вторая половина января и февраль будут теплыми.

Однако некоторые россияне и без примет знают, что погода этой зимой будет неоднородной. Синоптики прогнозируют трескучие морозы и частые оттепели.

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Николай Чудотворец приметы православная церковь
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