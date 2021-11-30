Российский ЗРПК «Панцирь-С1М» войдет в систему по борьбе с беспилотниками

Москва, 30 ноября. Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» войдет в число элементов отечественной многопрофильной системы по борьбе с беспилотниками.

Противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) входит в число ключевых задач современных комплексов ПВО. На сегодняшний день в России производятся два типа средств по борьбе с беспилотниками, напомнил замглавы холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в Ростех, Сергей Михайлов.

Первый тип средств по борьбе с БПЛА называется soft-kill. Он предполагает радиоэлектронное подавление. Во втором случае речь идет о типе hard-kill, предполагающем физическое уничтожение, передает ТАСС.

«Сеть, объединяющая оба типа систем, была впервые представлена на выставке IDEX 2021, и "Панцирь-С1М" станет одним из ключевых ее компонентов, в частности группы средств физического поражения БЛА», — пояснил Михайлов.

ЗРПК «Панцирь-С1М» демонстрирует высокую экономическую эффективность при борьбе с современными беспилотниками. По словам разработчика, этот комплекс является самым бюджетным средством борьбы с БЛА.

Ростех ранее анонсировал создание «умного» прицела для стрелкового оружия. Он будет представлять собой специальную насадку, способную вычислить данные для точной стрельбы.