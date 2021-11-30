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Погребинский открыто заявил об истинном отношении украинцев к России

Политика
Погребинский открыто заявил об истинном отношении украинцев к России
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Киев, 30 ноября. Полномасштабный военный конфликт Украины с Россией ни к чему не приведет по двум причинам. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Рассуждая о гипотетической возможности боевого столкновения между соседними государствами, эксперт пришел к выводу, что украинская армия не в состоянии дать отпор России. Однако в случае потенциальной победы над Киевом Москву на Украине не примут, подчеркнул политолог в интервью «БИЗНЕС Online».

«Есть миллионы людей, которые ненавидят Россию. Не надо быть Архимедом, чтобы понимать, что это невозможно», — заявил Погребинский.

Политолог склонен считать, что сейчас в мире нет ни одной страны, которая относилась бы к России так враждебно как Украина. При этом, продолжил Погребинский, опасаться полномасштабных военных действий со стороны РФ не стоит. Возможно, Москва попытается защитить граждан России, проживающих в Донбассе, если Киев начнет решать проблему региона силовыми методами. Вариант начала третьей мировой войны эксперт полностью исключил.

Ранее Погребинский оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о госперевороте. Политолог считает, что слова главы государства похожи на блеф, который отразится на его рейтинге.

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