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Удмуртия стала лидером антитопа по диагностике рака на поздних стадиях

Общество
Удмуртия стала лидером антитопа по диагностике рака на поздних стадиях
Пресс-служба НИИОЗММ ДЗМ

Москва, 30 ноября. Раковые опухоли за девять месяцев текущего года были найдены у порядка 791 тысячи россиян. В некоторых регионах заболевание находили позже, чем в остальных.

В целом общероссийский показатель по диагностике рака на поздней стадии составляет 19,3 процента. Однако в Удмуртии, которая и стала лидером антитопа, он находится на отметке в 42,19 процента. С небольшим отрывом от нее Смоленская область (40,81 процента). Далее идут Дагестан (35,06 процента), Тува (35,55 процента) и Ульяновская область (34,86 процента). Такие данные приводятся на сайте Счетной палаты.

Часть регионов отметилась тем, что рак там диагностировали и вовсе без определения стадии. Антилидер здесь Москва (91,61 процента). За ней расположились Владимирская область (72,28 процента) и Кабардино-Балкария (58,1 процента). На четвертом месте Ярославская область (58,09 процента), а замыкает пятерку Курская область (57,06 процента).

Отмечается, что анализ таких показателей будет проводиться совместно с Минздравом РФ. На сегодняшний день обнаруживать заболеваний на разных стадиях должны у 60,1 процента пациентов. Однако, по данным Счетной палаты, пока что этот показатель равняется 41,4 процента.

Тем временем научные исследования все больше приближают победу над раком. Так, ученые Университета Цинциннати создали бактерию, разрушающую клетки опухоли изнутри.

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статистика диагностика рака онкологические заболевания антитоп
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