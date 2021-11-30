Спасатели вызволили водителя из «Хонды» после аварии с самосвалом на Сахалине

Южно-Сахалинск, 30 ноября. Крупная авария произошла на Охотской трассе в Сахалинской области, где столкнулись «Хонда» и самосвал. В результате аварии водителя иномарки удалось спасти лишь усилиями спасателей.

Во время движения по автодороге автомобилист на универсале не справился с управлением, после чего машину занесло и она вылетела «на встречку». В это время по трассе ехал грузовик, в результате чего два автомобиля столкнулись и «отлетели» в разные стороны.

Застрявшего в «Хонде» водителя вызволяли сотрудники экстренных служб. По сообщениям «Сахалин Инфо», ему понадобилась помощь врачей. Водитель самосвала не пострадал.

На юге Сахалина резко увеличилось число аварий из-за появления гололеда. Четыре автомобиля недавно «улетели» с трассы в портовом городе Корсаков.