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Экспортная версия вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М получат управляемые ракеты «Изделие 305Э»

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 03:53
Армия
Экспортная версия вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М получат управляемые ракеты «Изделие 305Э»
minpromtorg.gov.ru  /  Минпромторг России

Москва, 30 ноября. Российские вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М в экспортной версии будут оснащены управляемой ударной ракетой «Изделие 305Э». Об этом рассказал гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов.

Генеральный директор отметил, что «Изделие 305Э» является первым унифицированным боеприпасом для вертолетов. Благодаря этой ракете воздушное судно может поразить как наземную технику, так и воздушную.

«Ракета может быть включена в состав вооружения экспортно ориентированных боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ. Это позволит радикально усилить их возможности по поражению всех типов целей на поле боя», — сообщает Михайлов.

Ранее в ходе выставки в Дубае многоцелевой ударный вертолет Ка-52 показал боевой пилотаж и маневрирование. В частности пилоты продемонстрировали полет на малой скорости с вращением и боевой разворот.

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ка-52 ми-28 изделие 305Э
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