Пушков нашел несостыковки в заявлениях ВОЗ о новом омикрон-штамме коронавируса

Москва, 30 ноября. Вокруг нового штамма коронавируса «Омикрон» складывается противоречивая ситуация. К такому выводу в своем Telegram-канале пришел сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий обратил внимание, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постоянно расходится в собственных заявлениях, когда дело касается омикрон-штамма. Как отметил Пушков, ведомство вроде успокаивает общественность, но при этом порождает много новых вопросов.

«Если существующие вакцины, как утверждает ВОЗ, эффективны против "омикрона", то зачем вырабатывать новые, о чем уже заявили некоторые компании? И почему одновременно в той же ВОЗ утверждают, что "с высокой степенью вероятности" штамм "омикрон" опасен для уже переболевших COVID-19? Это по какой причине?» — задался вопросами политик.

При этом и вакцина, и само заболевание до момента появления новой мутации вызвали один и тот же тип иммунной защиты, продолжил Пушков. Поэтому становится неясно, почему ВОЗ настаивает, что уже созданные вакцины будут эффективными против омикрон-штамма, а приобретенный иммунитет переболевших COVID-19 — нет. По мнению сенатора, ВОЗ дает чрезмерно много противоречивой информации.

Накануне в ВОЗ заявили, что омикрон-штамм может быть более заразным, чем другие мутации коронавируса. Представитель организации в России Мелита Вуйнович предположила, что «омикрон» окажется опаснее «дельты».