Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 03:49
03:42
Общество
Гинцбург: назальная вакцина обеспечит защиту от COVID-19 непривитым «Спутником V»
03:38
Общество
Пушков нашел несостыковки в заявлениях ВОЗ о новом омикрон-штамме коронавируса
03:36
Экономика
Производителей могут освободить от НДС на продукты для благотворительности
03:24
Наука
«Технодинамика»: разработка парашюта для многоразовой ракеты начнется в 2022 году
03:23
Общество
Вирусолог Тимаков: штамм «Омикрон» обладает нехарактерными для коронавируса симптомами
03:18
Общество
Власти Новосибирской области озвучили сроки зимних каникул в школах региона
03:17
Технологии
Downdetector зафиксировал неполадки в работе сервиса Netflix
03:07
Политика
Кедми: США не понимают подлой натуры действующих властей Украины
03:02
Шоу-бизнес
Сестра Градского разговаривала с братом за 3,5 недели до его смерти
03:01
Армия
Tencent: Россия опередила США в создании мощнейшей неядерной бомбы
Все новости

Пушков нашел несостыковки в заявлениях ВОЗ о новом омикрон-штамме коронавируса

Общество
Пушков нашел несостыковки в заявлениях ВОЗ о новом омикрон-штамме коронавируса
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Москва, 30 ноября. Вокруг нового штамма коронавируса «Омикрон» складывается противоречивая ситуация. К такому выводу в своем Telegram-канале пришел сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий обратил внимание, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постоянно расходится в собственных заявлениях, когда дело касается омикрон-штамма. Как отметил Пушков, ведомство вроде успокаивает общественность, но при этом порождает много новых вопросов.

«Если существующие вакцины, как утверждает ВОЗ, эффективны против "омикрона", то зачем вырабатывать новые, о чем уже заявили некоторые компании? И почему одновременно в той же ВОЗ утверждают, что "с высокой степенью вероятности" штамм "омикрон" опасен для уже переболевших COVID-19? Это по какой причине?» — задался вопросами политик.

При этом и вакцина, и само заболевание до момента появления новой мутации вызвали один и тот же тип иммунной защиты, продолжил Пушков. Поэтому становится неясно, почему ВОЗ настаивает, что уже созданные вакцины будут эффективными против омикрон-штамма, а приобретенный иммунитет переболевших COVID-19 — нет. По мнению сенатора, ВОЗ дает чрезмерно много противоречивой информации.

Накануне в ВОЗ заявили, что омикрон-штамм может быть более заразным, чем другие мутации коронавируса. Представитель организации в России Мелита Вуйнович предположила, что «омикрон» окажется опаснее «дельты».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пушков нашел несостыковки в заявлениях ВОЗ о новом омикрон-штамме коронавируса
пушков коронавирус штамм омикрон
Комментировать