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Производителей могут освободить от НДС на продукты для благотворительности

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 03:36
Экономика
Производителей могут освободить от НДС на продукты для благотворительности
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 ноября. Минфин России совместно с ФНС рассматривает предложение об освобождении ретейлеров и производителей от НДС на продукты с истекающим сроком годности. За четверо суток до его окончания такие товары, как правило, идут на благотворительность.

На данный момент, как уточнила организация «Фудшеринг», компании вынуждены оплачивать до 20% стоимости продуктов, чтобы потом отдать их нуждающимся. Это становится невыгодным, поэтому вместо благотворительности многие выбирают отправку еды на свалки, что более дешево. В результате реализации инициативы будет спасено порядка одного миллиона тонн продуктов питания в год. Поможет эта еда 18 миллионам человек, передают «Известия».

«Отмена НДС может благоприятно отразиться на экологии, потому что уменьшит объем отходов на свалках. Оптимизация же расходов ритейлеров и производителей позволит уменьшать наценку на продукты в магазинах», — отметил эксперт ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Меру положительно оценили все ретейлеры. Кроме того, инициативу поддерживают и российские министерства. В Минэкономразвития считают, что подобный законопроект должен распространяться на все товары первой необходимости.

Для поддержки малоимущих слоев населения также предлагается создать специальные банковские вклады. С такой инициативой выступил ЦБ.

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ндс благотворительность продукты питания малоимущие освобождение от налогов
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