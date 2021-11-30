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«Технодинамика»: разработка парашюта для многоразовой ракеты начнется в 2022 году

Наука
«Технодинамика»: разработка парашюта для многоразовой ракеты начнется в 2022 году
pixabay.com

Москва, 30 ноября. Специалисты холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) начнут работу по созданию парашюта для многоразовой ракеты в 2022 году. Об этом сообщили в ведомстве.

Ученые продолжают разработку метановой ракеты «Амур», в которой будет применена технология возвращаемой многоразовой ступени. Техзадание для конструкторов будет составлено после научно-исследовательской работы, пишет ТАСС.

«Холдинг начнет НИР по созданию парашютной системы для возвращаемых ступеней космических ракет уже в 2022 году. По ее итогам будет составлено техническое задание для соответствующей опытно-конструкторской работы», — сообщили в холдинге.

Недавно ученые в Новосибирского приборостроительного завода (часть Ростеха) займутся разработкой особой насадки для прицела стрелкового оружия. По словам специалистов, устройство сможет вычислять данные для точного огня.

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