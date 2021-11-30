Вирусолог Тимаков: штамм «Омикрон» обладает нехарактерными для коронавируса симптомами

Москва, 30 ноября. Характерными симптомами нового штамма коронавируса «Омикрон» является усталость, утомляемость и головные боли. Такое заявление сделал вирусолог Евгений Тимаков.

Новый вариант был обнаружен всего две недели назад. Однако климатическая картина больных COVID-19 за это время успела поменяться. По словам Тимакова, у людей, заразившихся новым штаммом, не наблюдалось классических симптомов вроде потери обоняния и высокой температуры.

«Основным симптомом была нейротропность вируса. То есть это такие симптомы, как утомляемость, головные боли, усталость и слабость. Для многих из людей, которые обратились за помощью, было неожиданно, что они болеют коронавирусом», — заметил Тимаков в беседе с РЕН.ТВ.

На данный момент специалисты не наблюдают серьезного течения заболевания у заразившихся. Кроме того, пока не было зафиксировано ни одной смерти. Поэтому вопрос летальности остается открытым.

Врачи и ученые советуют единственный действенный метод для борьбы с новым вариантом. По их словам, необходимо прививаться российскими вакцинами. Например, «Спутник V», вероятно, будет давать более сильный иммунитет к «Омикрону».