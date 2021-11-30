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Downdetector зафиксировал неполадки в работе сервиса Netflix

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 03:17
Технологии
Downdetector зафиксировал неполадки в работе сервиса Netflix
pixabay.com

Вашингтон, 30 ноября. Сбои в работе стримингового сервиса Netflix отмечаются 29 ноября на территории Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает функционирование интернет-ресурсов.

Большинство пользователей пожаловались на трудности с просмотром видео на Netflix. Еще 28% пользователей отметили сбои в работе приложения сервиса, а 17% испытывают проблемы с использованием сайта.

Незначительные неполадки отмечены на территории Канады. Большинство жалоб поступает из Соединенных Штатов. Испытывают ли проблемы с просмотром видеороликов российские пользователи, неизвестно.

Недавно портал Downdetector зафиксировал крупный сбой в работе Google, сервиса Spotify и на игровых ресурсах. Жалобы на неполадки поступали из европейских стран, Соединенных Штатов и России. Некоторые пользователи не могли попасть в свои аккаунты поисковой системы.

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