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Кедми: США не понимают подлой натуры действующих властей Украины

Политика
Кедми: США не понимают подлой натуры действующих властей Украины
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 30 ноября. Украина готова предать США в любой момент, однако в Вашингтоне этого не замечают. Такое мнение высказал военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми.

Подтверждая свое мнение, политолог напомнил про заявление украинского президента Владимира Зеленского о бывшем главе ГУ разведки минобороны Украины Василии Бурбе. Якобы он изъявлял готовность выдать России и Китаю секретную информацию о происхождении коронавируса и стране, которая его «запустила». Однако даже после этого США не смогут объективно оценить, на что способны киевские власти.

Непонимание Соединенных Штатов схоже с ситуацией в Афганистане. В августе президент США Джо Байден окрестил вывод американских военных из южноазиатского государства «гениальной операцией». Хотя тогда решение хозяина Белого дома она самом деле было ошибкой, отметил политолог. Аналогичная история разворачивается теперь на Украине.

«Понять, что вся авантюра с Украиной безнадежна, они не могут. Тогда им придется признать, что они сознательно влезли в безнадежную ситуацию, не разбираясь в ней и применяя методы, не способные привести ни к чему хорошему», — сказал эксперт в эфире ТВЦ.

Ранее израильский политолог заявил, что Украине не стоит рассчитывать на военную помощь американцев. Кедми объяснил, что способности США в обучении военному делу оставляют желать лучшего, поэтому вряд ли мощь ВСУ окрепнет благодаря американским инструкторам.

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