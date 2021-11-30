Сестра Градского разговаривала с братом за 3,5 недели до его смерти

Москва, 30 ноября. Заслуженный деятель искусств РФ Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. Двоюродная сестра музыканта Наталья призналась, что последний телефонный разговор с братом у них состоялся 3 ноября.

Родственница артиста, проживающая во Франции, призналась, что в последний раз слышала голос Градского 3 ноября, в его день рождения. По ее словам, их встреча должна была состояться в феврале.

«В последний раз с Сашей разговаривала в его день рождения, договорились увидеться в феврале. Он сказал: "Созвонимся"», — отметила Наталья в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1».

Наталья также вспомнила, каким сильным и твердым характером обладал музыкант. Она считает, что такие черты присущи всем Градским, поэтому сам мэтр не был исключением.

«У него был очень сильный, твердый характер, но это у всех, у Градских, такой. Пошел в нашу породу», — сказала женщина.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Смерть Александра Градского повергла россиян в шок. Многие не могут представить «Гoлoс» без мэтра отечественной эстрады. В студии программы «Пусть говорят» друзья, близкие и все те, кто работал с 72-летним артистом, высказались о дальнейшей судьбе музыкального проекта. Так, Пелагея призналась, что не знает дальнейшую судьбу вокального конкурса и не представляет, кто сможет заменить Градского.