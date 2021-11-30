Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 03:48
03:42
Общество
Гинцбург: назальная вакцина обеспечит защиту от COVID-19 непривитым «Спутником V»
03:38
Общество
Пушков нашел несостыковки в заявлениях ВОЗ о новом омикрон-штамме коронавируса
03:36
Экономика
Производителей могут освободить от НДС на продукты для благотворительности
03:24
Наука
«Технодинамика»: разработка парашюта для многоразовой ракеты начнется в 2022 году
03:23
Общество
Вирусолог Тимаков: штамм «Омикрон» обладает нехарактерными для коронавируса симптомами
03:18
Общество
Власти Новосибирской области озвучили сроки зимних каникул в школах региона
03:17
Технологии
Downdetector зафиксировал неполадки в работе сервиса Netflix
03:07
Политика
Кедми: США не понимают подлой натуры действующих властей Украины
03:02
Шоу-бизнес
Сестра Градского разговаривала с братом за 3,5 недели до его смерти
03:01
Армия
Tencent: Россия опередила США в создании мощнейшей неядерной бомбы
Все новости

Сестра Градского разговаривала с братом за 3,5 недели до его смерти

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 03:02
Шоу-бизнес
Сестра Градского разговаривала с братом за 3,5 недели до его смерти
ИТАР-ТАСС  /  Тушин Антон

Москва, 30 ноября. Заслуженный деятель искусств РФ Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. Двоюродная сестра музыканта Наталья призналась, что последний телефонный разговор с братом у них состоялся 3 ноября.

Родственница артиста, проживающая во Франции, призналась, что в последний раз слышала голос Градского 3 ноября, в его день рождения. По ее словам, их встреча должна была состояться в феврале.

«В последний раз с Сашей разговаривала в его день рождения, договорились увидеться в феврале. Он сказал: "Созвонимся"», — отметила Наталья в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1».

Наталья также вспомнила, каким сильным и твердым характером обладал музыкант. Она считает, что такие черты присущи всем Градским, поэтому сам мэтр не был исключением.

«У него был очень сильный, твердый характер, но это у всех, у Градских, такой. Пошел в нашу породу», — сказала женщина.

Сестра Градского разговаривала с братом за 3,5 недели до его смерти
Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Смерть Александра Градского повергла россиян в шок. Многие не могут представить «Гoлoс» без мэтра отечественной эстрады. В студии программы «Пусть говорят» друзья, близкие и все те, кто работал с 72-летним артистом, высказались о дальнейшей судьбе музыкального проекта. Так, Пелагея призналась, что не знает дальнейшую судьбу вокального конкурса и не представляет, кто сможет заменить Градского.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Сестра Градского разговаривала с братом за 3,5 недели до его смерти
голос смерть градский сестра разговор
Комментировать